بالصور.. كيف استقبل شقيقان معلميهما في أول يوم دراسي؟

مع بداية اليوم الدراسي الأول بعد إجازة نصف العام، استقبل الشقيقان زياد وطارق معلميهما وطلاب مدرستهما بالبخور والحلوى والقهوة.

واستبشارا بالبداية، كتبا على لوحة: "صباح النشاط والهمة العالية.. نحن نصنع التاريخ بمساعدتكم، لذلك أنتم تستحقون".

وفي تغريدة له، وصف والدهما مريح آل مريح تصرف زياد وطارق، بأنه "‏تقدير للدور التربوي والتعليمي لإدارة ومعلمي وطلاب مدرستهم الحسن بن الهيثم الابتدائية، استعدادا لفصل دراسي نشيط".

وحظيت مبادرة الطالبين بتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، والشكر من إدارة المدرسة ومعلميها للطفلين ولوالدهما.