شاهد.. أطول ناقة بالعالم في مهرجان الإبل

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته الثانية، تسجيل "أطول ناقة" في العالم، بموسوعة غينيس للأرقام القياسية بطول بلغ ثلاثة أمتار، محطماً الرقم السابق البالغ 190 سنتيمتراً.

الناقة الفائزة ضمن مجموعة "إبل الطوارق"، وأصغر جمل، والجمل أبو سنامين، وهي علامة فارقة في فعالية "نوادر الإبل".

شريحة إلكترونية وفرق ميدانية للتسجيل

وذكر المشرف بالمهرجان على فعالية "الإبل ونوادرها"، فارس الدلبحي، أن هذه الناقة تعتبر الأطول بالعالم، لونها أصفر، وعمرها ثماني سنوات، وهي لصاحبها سلطان الرشيدي من حائل، الذي لديه ناقتان أخريان من نفس السلالة، إلا أنهما ليستا بنفس الطول.

وقال الدلبحي: "خاطبنا المسؤولين موسوعة غينيس لتسجيل الناقة الأطول في العالم، وأبدوا موافقتهم المبدئية، ويجري العمل حالياً على تسجيلها بشكل رسمي"، مشيراً إلى حضور الفرق الميدانية أول أمس، لأخذ العينات وتركيب الشريحة الإلكترونية للناقة، تمهيداً لإصدار شهادة صحية، واستكمال إجراءات التسجيل رسمياً.

كما أوضح أنهم تلقوا طلبات لشراء الناقة بمبلغ 300 ألف ريال، مستدركاً أن هذا الرقم سيتضاعف كثيراً بعد تسجيلها في غينيس.

الطوارق ذات العيون الزرقاء

كذلك لفت الدلبحي إلى أن المهرجان يضم أيضاً الإبل ذات اللونين الأصفر والأسود، والأعين الزرقاء، والتي تسمى "إبل الطوارق"، الناتجة، بحسب الأساطير والمرويات، عن مزاوجة بني هلال بين الإبل والزراف الإفريقي، موضحاً أن هذا النوع مشارك من مزارع "أعفريه" الخاصة بالأمير سلطان بن محمد الكبير.

وأفاد أنه يوجد في المهرجان نوادر أخرى، منها الجمل الصيني أو الجمل البكتيري، وهو من سلالة الجمال ذات السنامين، كثيفة الوبر، والصوف، تلافياً لشدة البرد القارس، وكذلك "أقصر جمل" بارتفاع 90 سنتيمتراً، مكتمل النمو، لكنه قصير القامة، وهو مشارك من مزرعة التويجري بالقصيم.

الشعلاء والعفراء والغرابية

ونوه الدلبحي إلى مشاركة أنواع عديدة من الإبل بالمهرجان، منها الشعلاء بألوانها بين الأحمر والذهبي، والغرابية (شديدة السواد)، والوضحى والعفراء، والشقحاء.

يشار إلى أن المهرجان يهدف إلى تعزيز الجوانب الحضارية والوطنية، وجني عوائد ثقافية واقتصادية على المجتمع، وتأصيل الموروث، ونشر الوطنية والعمق الحضاري للسعودية.