شاهد..مهارة مذهلة لفتاة سعودية تلعب كرة القدم بالعباءة

استعرضت #فتاة_سعودية، ترتدي العباءة والنقاب، مهاراتها الكروية، في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يظهر المقطع، احتراف الفتاة في التعامل مع #كرة_القدم، وقيامها بمداعبة الكرة على قدميها بخفة ومهارة فائقة.

وحظي الفيديو، بإعجاب لافتٍ من متابعين سعوديين، عبروا عن دهشتهم من مهارات الفتاة، داعين #هيئة_الرياضة، بضم الفتاة للفرق النسائية.

وأكد المغردون، أن الفيديو إثبات على أن الفتاة السعودية قادرة على ممارسة الرياضة بكل تفوق مع الاحتفاظ بقيمها وعاداتها.

وقال بعضهم، إنه مع الوقت، سيتهيأ السعوديات لممارسة الرياضة، بما سينعكس إيجابا على الصحة النفسية والجسدية لهن، ويحد من انتشار السمنة، ويحافظ على الصحة العامة لهن.

وترتدي الفتاة عباءة طويلة، لم تمنعها من الاستعراض في وجود عدد من أفراد أسرتها من الرجال والنساء والأطفال.