فيديو.. خالد الشاعري يودّع لقب أضخم رجل على وجه الأرض

دخل الشاب السعودي #خالد_الشاعري، الذي فقد 450 كيلوغراما من وزنه، في آخر مراحل العلاج الطبّي، وهي عملية التجميل للزوائد الجلدية التي خلفتها السمنة المفرطة طوال عشر سنوات.

وقد تحلى الشاب، بإرادة حديدية، عن لقب "أضخم رجل على وجه الأرض".

وكان خالد قد وصل وزنه إلى 610 كيلوغرامات قبل أن يخضع لبرنامج علاجي مكثّف، بعد وصوله للرياض عام 2013، حقق ما يشبه المعجزة.

وتم علاج الشاعري، الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، وسط إجراءات إنقاذ وإسعاف متخصّصة، استلزمت تأمين سرير ضخم استغرقت صناعته في أميركا خصيصا لخالد نحو ستة أشهر.

والآن بات خالد في آخر مراحل العلاجِ الطبّي، حيث سيخضع لعملية تجميل للزوائد الجلدية التي خلفتها السمنة المفرطة طوال 10 سنوات.

وبهذا يكون الفريق الطبّي بقيادة البروفيسور عايض القحطاني قد أكمل برنامجه العلاجي لينهي آخر ذكريات السمنة من على جسد خالد الشاعري حتى ينطلق بجسدٍ أكثر رشاقة.