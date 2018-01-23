ما مصير السعودي الذي بترت يده في الحادث الشنيع؟

في تطورات جديدة للحادث المأساوي الذي وقع على طريق المدينة المنورة القصيم وهز مواقع التواصل في #السعودية، أجرت "العربية.نت" اتصالاً هاتفياً بمتعب الجحدلي شقيق الشاب الذي ظهر مبتور اليد في مقطع الفيديو الأليم أكد فيه أن شقيقه الذي يدعى مسعود يرقد الآن في العناية المركزة بمستشفى الرس في حالة صحية سيئة، مناشدا هو ووالده المسؤولين نقله إلى مستشفيات الحرس الوطني في #الرياض أو #جدة بأسرع وقت.

وروى متعب في حديث مؤثر وبعبارات مخنوقة بعض تفاصيل الحادث قائلاً "كانوا 7 شباب متوجهين من #مكة_المكرمة إلى #القصيم بغرض شراء سيارة، إلا أن إرادة الله كانت فوق كل شيء وحدثت الفاجعة" سكت قليلاً ثم تابع: "اصطدمت سيارتهم بسيارة أخرى فتوفي 3 من الشباب إضافة إلى المقيم (هندي الجنسية)، وشقيقي مسعود وآخر بحالة طيبة اسمه مشاري الآن في المستشفى فيما اثنين بخير الحمد لله".

وذكر متعب أن أعمامه رفضوا أن يشاهد المقطع ولكنهم وصفوا له المشهد فتفطر قلبه، مضيفاً: "شقيقي يعمل في القطاع العسكري بقوات الطوارئ الخاصة بمكة المكرمة، وهو متزوج ولديه 3 أبناء أكبرهم عمره 6 أعوام يدرس وبنت عمرها 3 أعوام ونصف وطفل صغير عمره عام ونصف".

وتابع:" طلبت أمس من المستشفى نقله إلى الرياض أو جدة فأخبروني بأنهم لا يمانعون ذلك، إنما يتطلب الأمر حصولهم على موافقة مستشفى لقبول الحالة وأخشى أن يطول الوقت وتزداد حالته سوءاً".

ولفت إلى أن والده ووالدته وزوجة مسعود وأبناؤه يعيشون حالة نفسية عصيبة منذ أن وصلهم الخبر.