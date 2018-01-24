السعودية:تسويات الفساد في المنعطف الأخير وإطلاق سراح 90

اقتربت #السعودية من إغلاق ملف التسويات المتصلة بقضايا الفساد، وستتم إحالة بقية المتهمين في هذه الحملة إلى النيابة العامة في غضون أيام قليلة.
وفي حملتها على #الفساد التي بدأت منذ 80 يوماً، استدعت اللجنة العليا لمكافحة الفساد 350 شخصاً، بينهم "متهمون" بقضايا فساد مختلفة، و"شهود" في بعض القضايا، و"أشخاص للإدلاء بمعلومات" يمتلكونها تتصل بهذه القضايا.
حملة #مكافحة_الفساد في #السعودية تدخل محطتها الأخيرة تمهيداً لإحالة المتهمين الذين لم يقبلوا بـ«التسوية المالية» إلى #النيابة_العامة pic.twitter.com/WjsGj6fnAD— إنفوجرافيك السعودية (@Infographic_ksa) January 23, 2018
أما في نتائج التحقيق، فقد وافق معظم الموقوفين على إبرام #تسويات، بينما أسقطت التهم عن 90 موقوفاً وأطلق سراحهم. وأخيراً، لا يزال 95 شخصاً موقوفين حتى الآن.
وشملت التسويات مبالغ نقدية وعقارات وأصولا أخرى.
وكان #النائب_العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قد أكد أن "لا انتهاكات بحق الموقوفين"، وقد تمكّن جميعهم من "الاستعانة بمحامين"، مؤكداً أن "لا قيود على تحركات المطلق سراحهم".