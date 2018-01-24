السعودية.. قصة حارس مدرسة حصل على البكالوريوس وعمره 45

كرمت إدارة تعليم مكة، حارس مدرسة متوسطة العرباض بن سارية، عطية الله الفهمي (45 سنة)، الذي تمكن من استكمال تعليمه والحصول على درجة البكالوريوس، من جامعة أم القرى، في تخصص الكتاب والسنة، وذلك بعد سنوات طويلة من عمله حارسا بالمدرسة عام 1422هـ.

وزار مساعد مدير تعليم مكة، الدكتور طلال الحربي المدرسة، وكان في استقباله، مديرها سلطان محمد الحازمي، لتكريم الحارس، ونشرت المدرسة بحسابها على تويتر، صور التكريم للعامل المثابر، وتهنئة مع وصفه بـ"الزميل"، وأعربت عن سعادة منسوبيها بهذا النجاح.

وبحصوله على هذه الدرجة الجامعية، يكون الفهمي، على مقربة من تحقيق حلمه، إذ يسعى للعمل معلماً، وينوي مواصلة دراسته للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.

وكان قد حصل على الثانوية العامة، ومن قبلها الشهادة المتوسطة، عن طريق الانتساب في الفترة المسائية.

والفهمي من مواليد محافظة الليث، وهو متزوج، ولديه ولدان وبنت، بمرحلتي التعليم الثانوي والجامعي، وكان يتلقى الدعم من أسرته، والمدرسة التي يعمل بها، وتعليم مكة الذي كان متابعاً لمسيرته.