السعودية.. ولي العهد يلتقي رئيس مجلس النواب الأميركي

التقى الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة اليوم، #رئيس_مجلس_النواب_الأميركي بول رايان، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

كما حضره من الجانب الأميركي، القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة كريستفور هنزل، وعضو الكونغرس رئيس لجنة الدوائر العسكرية بمجلس النواب ماك ثورنبيري، وعضو الكونغرس رئيس اللجنة الدائمة للاستخبارات بمجلس النواب ديفين نونيس، وعضو الكونغرس بلجنة الطرق وأساليب البيت الأبيض فيرن بوكانان، وعضوة الكونغرس بلجنة الخدمات المسلحة ليز تشيني، وعضوة الكونغرس بلجنة الدوائر العسكرية بمجلس النواب ستيفاني ميرفي، وعضو الكونغرس بلجنة التخصيص بمجلس النواب سكوت تايلور، ومستشار الأمن القومي بمكتب رئيس مجلس النواب جيف دريسلر.