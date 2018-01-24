بالصور.. فايز المالكي ومشاهير السعودية في مأرب اليمنية

وصل النجم السعودي #فايز_المالكي الشهير بشخصية " #مناحي "، الأربعاء، إلى مدينة #مأرب (شرق العاصمة صنعاء)، لدعم الأعمال الإنسانية التي تنفذها السعودية في #اليمن، ضمن الخطة الشاملة للعمليات الإنسانية.

وقالت مصادر محلية في مأرب، إن المالكي، إلى جانب فنانين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في #السعودية، وصلوا على متن إحدى رحلات الجسر الجوي لنقل #المواد_الإغاثية من الرياض إلى مأرب، وشاركوا في إيصال شحنة من المساعدات الإنسانية إلى أحد مخيمات اللاجئين في منطقة صافر.

وحظي مشاهير السعودية في زيارتهم الأولى من نوعها لليمن، باستقبال شعبي حافل في مأرب، وفقا للمصادر، تقديراً لمساندتهم للشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة.

ونشر المالكي على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لتغطية العمل الإنساني في اليمن والذي شارك فيها، في مأرب شرق صنعاء.

وذكرت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، أنها نظمت زيارة لعدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بصحبة وكيل وزارة الثقافة والإعلام للإعلام الخارجي خالد عبدالقادر الغامدي.

حيث شارك في الزيارة كل من الفنان فايز المالكي وفيصل العبدالكريم وعبدالله البندر وسامي الشيباني.

ودشنت السعودية، جسرا جويا، الاثنين، من الرياض إلى مأرب، بمعدل أربع طائرات شحن #إغاثة و #مساعدات_إنسانية يومياً، تحمل على متنها أطنانا من المواد الغذائية والطبية، مقدمة من #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية قد أعلن أنه سيقدم مليار ونصف المليار دولار كمساعدات إنسانية جديدة لليمن، وسيمد جسراً جوياً إلى مأرب، وينشئ 17 ممرا بريا، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ اليمنية لاستيعاب المواد الأساسية والمساعدات.