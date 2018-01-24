خارجية الكويت: لم نستدع السفير السعودي واللقاء اعتيادي

أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن الوزارة لم تستدع السفير السعودي، كما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت بعض وسائل التواصل تداولت "نقلاً عن مصدر دبلوماسي" استدعاء وزارة الخارجية لسفير المملكة العربية السعودية للقاء بنائب وزير الخارجية خالد الجارالله.

وبين المصدر، حسب وكالة كونا الرسمية، أن اللقاء يأتي في إطار اللقاءات المعتادة بين نائب وزير الخارجية والسفراء المعتمدين لدى دولة الكويت، وذلك للتباحث في شؤون العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وطالب المصدر متداولي تلك الأخبار بتحري الدقة في نشرها.