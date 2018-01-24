شاهد.. سيارة تزاحم المارة على رصيف المشاة

تداول رواد مواقع #التواصل_الاجتماعي مقطعاً لشاب يضرب بكل القوانين عرض الحائط، حيث قاد سيارته على الرصيف الخاص بالمشاة وتفاجأ بطفل ووالدته يقفان أمامه ما جعله يتجاوزهما دون مبالاة.

وقد علق المغرد فهد الزغيبي بتهكم على هذا التصرف بقوله: قائد سيارة يقود سيارته بكل احترام على الرصيف (ويباري الساس) وفجأة طلعت له (أسرة) تمشي على #الرصيف.. نطالب بمعاقبة الطفل". وقد جاراه المتابعون بالتهكم، فقال المغرد عبدالرحمن الذيب "اللي يقدر يتبرع ويساعدنا نجيب رقم لوحته عشان نكرمه ونشكره ونعتذر منه عن استهتار الأم والطفل".

احد المواطنين يقود سيارته بكل احترام على الرصيف( ويباري الساس ) وفجأة طلعت له ( اسرة ) تمشي على الرصيف .. نطالب بمعاقبة الطفل .. pic.twitter.com/e2lzTQ2aof — فهد الزغيبي (@fhhhhd) January 24, 2018

وحظيت التغريدة بتفاعل كبير من رواد التواصل الاجتماعي ووصل عدد مرات إعادتها لأكثر من 3 آلاف.

وطالب الكثير منهم بمعاقبة صاحب السيارة والتشهير به، ووضع حد لمثل هذه #المخالفات بفرض عقوبات صارمة وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين والأطفال، الذين لم يعد يأمنون وهم في الطريق المخصص لهم.