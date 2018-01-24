فيديو.. مُسنة سعودية تقود سيارتها وتعطل حركة السير

أظهر مقطع فيديو متداول وثقه أحد السائقين سيدة مسنة وهي تقود سيارتها في الشارع العام وقد تسببت بتوقف الطريق بحائل.

وأوضح المرور في حائل أنه سيتم تطبيق النظام بحق المرأة التي قادت مركبة ببلدة القاعد شمال السعودية، عبر استدعاء صاحب المركبة وتحرير مخالفة لقائدة المركبة "قيادة قبل الحصول على رخصة قيادة".

وفي تفاصيل المقطع الذي مدته 1:38 تظهر سيدة مسنة وهي بجانب سيارتها وسط مطالبة السائق موثق الفيديو لها بالتحرك، إلا أنها تجاهلته وقامت بالركوب لسيارتها، والتحرك ببطء، وسط امتعاض مصور الفيديو، وبقية السائقين.

وقد انتشر المقطع بشكل كبير صباح الأربعاء، وسط تعليقات بعضها مضحك، والبعض الآخر يتساءل ما الذي جعل هذه المسنة تقدم على قيادة سيارتها بنفسها؟