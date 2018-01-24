لنكن أنانيين.. ولكن!

ثمة تعريفات كثيرة ومتعددة للأنانية، بعضها تنتمي إلى المدرسة الكلاسيكية المرتبطة بالشرائع القديمة والأديان، وأخرى تنتمي إلى مستحدثات العصر التي اتخذتها منهج حياة شامل في السياسة والاقتصاد، واعتمدتها في تنظيمات المجتمع القانونية. لا أتحدث عن كل هذا مما هو معروف ومعلوم، بل عما هو أدل وأعمق رؤية في ظني وتقديري للأشياء، ومن خلال تجربتي الحياتية المختلطة بأنواع متعددة من التجارب والثقافات التي خبرتها في حياتي، أوصلتني إلى مفهوم واحد لا لبس فيه على الأقل بالنسبة لي حول الأنانية، وإن اختلفتم معي حولها، إلا أنني وجدتها فكرة منطقية عرّت أمامي مفاهيمنا للأنانية، تلك الملتبسة بقيم مختلقة كنا إلى وقت قريب ننحلها شرائعنا السماوية، وندسّها عنوة في قوالب مشبوهة داخل أخلاقنا وسلوكنا، وهي ليست كذلك، بل تعد للمتمعن فيها مزيجاً من الادعاءات الفجة التي تلبس الحق باطلاً والباطل حقاً، حتى عمي على الناس واستلبوا تحت دعاية التضحية والآثار، حتى تخلى الإنسان عن «الأنا» ليجد نفسه في «مهب الريح» وضياع «بوصلة» إنسانيته برمتها.

لقد باتت الأنانية تعني مصالح الفرد المقدمة على مصالح الجماعة، وتضحياته لمصلحة «الأنا» الجمعية العليا. لذلك، وتحت هذه الدعاية الفجة وجدنا فرقاً دينية ولا دينية تعتنق هذا المبدأ، حتى وصلت إلى قاع لا إنساني من العدمية وإنكار الذات، وأمست تعيش في داخلها عالماً لا مرئي منشقاً عن الوجود البشري، بينما هي في حقيقتها ليست كذلك، بل تمارس أشد وأعنف مفهوم للأنانية، إذ نأت عن الحياة واتخذت لها سبيلاً انسحابياً لا يمكنها من ممارسة الحياة بشكل طبيعي، ما فوت الرسالة الخالدة المكنونة في طبيعة الإنسان، وهي حرث الأرض وعمارتها بما يثري حياة الناس ويحافظ على ديمومتها.

ومن هؤلاء الذين اتخذوا التضحية وسيلة للتخلي عن الأنانية، أولئك الملبوسين بقيم جهادية مزورة، غذّيت بها رؤوسهم حتى انسلخ العقل منها، وحقنت أرواحهم حتى فقدت استشعارها الحقيقي لقيم الجمال الطبيعي، وفي النهاية، أصبحت هذه العدمية شريرة بما يكفي لقتل الناس وإبادتهم. ثمة مبادئ أسست على أفكار فلسفية ثم اتخذت لتأسيس حياة لا تنتمي إلى عالم الواقع، كالشيوعية التي أخذت الناس بأنانية مفرطة إلى التخلي عن قيمهم الإنسانية الطبيعية، وساقتهم «سوق الشياه» بعماء إلى الاستسلام إلى نظرية فاشلة لم يكتب لها الديمومة، فتهاوت أسسها الهشّة وسقطت أركانها، ولم ينجو من هذه الأنانية المنظمة كثير من الدول التي تدّعي حتى اليوم أنها حاملة لشعلة النور والعلم، فالدول الرأسمالية نصبت المال «وثناً» دوّرته بين الناس بطرق براغماتية أنانية بشعة لاستعبادهم، وتحريكهم من خلال آلة أفقدتهم استشعار البعد الروحاني لوجودهم، لولا بعض الأدوات التي ما تزال باقية سُخّر كثير منها لآلة الاقتصاد أيضاً، كالفن مثلاً الذي لولاه لما بقي لحياة الناس أدنى قيمة تذكر، ومع ذلك فلم تغب حيلة التكسب من ورائه، فصُيّر سلعة يقتات منها أصحابها أموالاً طائلةً تقدر بموازنات دول على حساب حاجة الناس للترفيه وكسر حدة الروتين، ومعها أدوات بيروقراطية متحكمة بحياة الناس.

هؤلاء المتمدنون على حساب الشعوب تجاهلوا أنانية سياساتهم تجاه الشعوب الأخرى التي يستعمرها الفقر ويدمرها الجهل، وكيف تتخذ هذه الشعوب غير الحصينة وسيلة لتحصيل الثروات بكل الأشكال، كاستغلال ثرواتهم الطبيعية، وتأمين الوصول إليها من خلال رؤساء متبطلين، تعلو مصالحهم الخاصة على مصالح شعوبهم بإحكام الوثاق بالآخر الأجنبي، أقرب مثال على ذلك طبيعة الوجود الفرنسي في القارة الأفريقية، وكيف تدار اللعبة هناك، بعض الدول تلجأ إلى إثقال كاهل شعوبها لأجل ملء خزانتها بالأموال كيلا تنكشف سوأتها الاقتصادية فتفشل ويذهب ريحها، وتصبح في عراء الافتقار الاقتصادي أمام أرقام هزيلة، بينما هي لا تستطيع، أو بمعنى آخر عاجزة، عن تنمية شعوبها بطرق وبرامج اقتصادية حقيقية، تلك التي عبر عنها هتلر في مذكراته بوضوح وشفافية قبل أن تقوده نظرياته المجنونة إلى الهلاك، إذ قال: «معظم ما نشكو منه اليوم ناجم عن انعدام التوازن بين ما تعطيه المدن وبين ما تعطيه الأرياف، فقد كان وجود طبقة من المزارعين الصغار ومتوسطي الحال في كل وقت واقياً لشعبنا ضد المشكلات الاجتماعية التي يتخبط فيها الآن»، هذا كلام عظيم لمجنون عظيم، وهو معبر تماماً لـ«أنا» السياسات المتخبطة التي تحاول جر الناس إلى مستنقع الحياة المدنية، حتى ترهّلت المدن وتحوّلت إلى ثكنات لموظفين عديمي الفائدة، ثم أصبحت دولاً فقيرة متطلّبة بعد أن كانت سلة غذاء العالم، والشهادات العليا فيها «أكثر من الهم على القلب».

هذه الأنانية، صنعت مجتمعات تريد من دون أن تعمل كل شيء، ثمة سياسات أخرى بأنانية مفرطة بالتحكم جرّت الناس عنوة من عادات وتقاليد راسخة حفرتها تجارب السنين الطوال، إلى حالة من الافتقار من دون إيجاد بدائل متاحة يمكن لهم من خلالها العمل للتعويض، الذي يكتشف قدرة الإنسان على التماهي مع المتغيرات الطارئة. نعم، نحتاج إلى الأنانية الراقية، الأنانية التي تبدأ من الفرد نفسه، بالتخلي أولاً عن الاشتغال بالآخرين، مع ضمان حرياتهم الكاملة، والعمل على ترقية ذاته علمياً وخلقياً وصحياً، وعندما تكتمل لديه حاجاته الضرورية، يمكن له مشاركة الآخرين التجربة ذاتها من خلال برامج عملية لترقية المجتمع، وهنا يمكن أن نصنع مجتمعاً صحياً يفضي بعضه إلى بعض من دون منّ، كما نراه في أنانيتنا السيئة اليوم، التي تستجلب كل شيء تقدمه للآخر، وتعلّقه على شماعة المصلحة، ولسان حالنا يقول ببشاعة: «إننا أناس أتقياء، نقدم مساعدتنا لننال الأجر من الله»، حتى بالغ فيها الكثير واتخذوها وسيلة إما للتكسب أو الوجاهة.

لذلك، لا تستغرب أن بعضهم أو كثير منهم بيوتهم مهدمة من الداخل، وهم يتبجحون علناً بالقيم العليا وخدمة الناس باسم المعروف الذي هو براء منه، ماذا لو أعدنا برمجة الأنانية من خلال مفهوم إنساني وأخلاقي واقعي يخدم وجودنا بشكل أنيق، أقول.. ماذا لو؟

*نقلاً عن صحيفة "الحياة"