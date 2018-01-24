5.2 مليون سعودي وسعودية عُزّاب.. مختص يكشف السبب

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة أن إجمالي المواطنين الذين لم يسبق لهم الزواج أبداً، بداية من 15 سنة فأكثر بلغ، خمسة ملايين و244 ألفاً و436 شخصاً، وفقاً للدراسات والمسوح التي أجرتها الهيئة لعام 2017.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد المواطنات اللاتي لم يسبق لهن #الزواج أبداً، بلغ مليونين و379 ألف و983، بينما ارتفع العدد بين الذكور إلى ثلاثة ملايين وستة آلاف و480 شخصاً.

وأشارت الهيئة إلى أن متوسط العمر عند الزواج الأول للذكور في #السعودية هو 25.3 سنة، بينما متوسط العمر عند الزواج للإناث بلغ 20.4 سنة، وفقاً لنتائج مسح الخصائص السكانية المتعلقة بالعمر عند الزواج الأول.

وفي تعليق الأخصائي الاجتماعي، علي عبيد، لـ"العربية.نت"، قال إن الأرقام تقول إن المنحنى يؤكد على تصاعد تأخر الزواج لأعمار أكبر، متوقعاً ارتفاع معدل عمر الزواج إلى 30 عاماً.

وأرجع هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، منها الرغبة العارمة للأنثى في التعليم، وخوفها من الزواج، وحرصها على الوصول في #التعليم إلى درجات عليا، من البكالوريوس إلى الدكتوراه، بما قد يؤدي إلى تأخير عمر الزواج للمرأة إلى 25 سنة.

وأشار عبيد، إلى تربع العامل الاقتصادي على أسباب تأخير الزواج عند الرجال بعد التخرج والوظيفة، إلا إذا أراد الادخار للزواج، كما أن هناك عزوفاً أو تأخير سن الزواج، بسبب زيادة اشتراطات الزواج والمواصفات الأكثر دقة.