ريما بنت بندر بدافوس:لماذا تشككون في التغيير بالسعودية؟

في مداخلتها بالمنتدى الاقتصادي العالمي الذي انطلق الأربعاء في دافوس، انتقدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وكيل الرئيس للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة في #السعودية، التشكيك في عمليات التغيير التي تحدث حالياً في السعودية.

وقالت باللغة الإنجليزية موجهة حديثها إلى المشاركات في إحدى الجلسات، لماذا يصر #الغرب على استخدام كلمة "لكن" عند الإشارة إلى التغيير الذي يحدث في السعودية، مشيرة إلى أن هذا التشكيك يسبب إحباطاً، في الوقت الذي تُبذل فيه الجهود لحث المواطنين وتحفيزهم على المشاركة.

وتساءلت الأميرة ريما عن أسباب التشكيك الغربي فيما يحدث من تغييرات في المملكة، مشيرة إلى أن الأمر ربما يعود إلى اختلاف القيم في #الشرق_الأوسط عن مثيلاتها في الغرب.