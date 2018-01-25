شاهد.. أب يعنف ابنه بالشارع والأم توثق المقطع

تدخلت وحدة الحماية الاجتماعية في ⁧‫#جدة‬⁩ بالتعاون مع الجهات المختصة لحماية طفل عنفه والده في الشارع، وذلك بعد أن أثار مقطع #فيديو تفاعلاً واسعاً بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وهو لرجل يضرب ابنه بعنف، ويجذبه من شعره ويضرب رأسه بإحدى السيارات.

وتداولت المواقع أن أم الطفل هي من قامت بتصوير المشهد المؤلم، كي تظهر قسوة الأب على ابنهما، دون حيلة بيدها.

أم تصور ابنها وهو يتعنف وينضرب بقسوة في الشارع ؛ وتبكي عليه وما بيدها حيلة.

وأن كان الرجل والده أو أي شخص آخر يجب أن يعاقب ويحاسب.#السعودية pic.twitter.com/iIaOUB4zfq — خالد صائم الدهر (@khalid_aldahar) January 25, 2018

وقام #المتفاعلون بإرسال مقطع الفيديو للمتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، خالد أبا الخيل، وذلك لمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات المناسبة.