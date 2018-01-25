شاهد محمد بن سلمان يفاجئ عاملي المياه: "حبيت أشكركم"

في لفتة تقدير جميلة، "فاجأ" الأمير محمد بن سلمان العاملين في محطة تحلية المياه في #جدة الأربعاء، لشكرهم على الجهد الذي بذلوه والعمل الذي يقومون به يومياً.

فبعد أن عبر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن شكره وتقديره للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على ما حققته بالمملكة من زيادة في الإنتاج من 3.5 مليون متر مكعب إلى 5 مليون متر مكعب خلال العامين الماضيين دون أي زيادة في التكاليف على رفع كفاءة التشغيل، توجه إلى العاملين قائلاً: "أحببت أزور إحدى المحطات وأبغي أشكر الجميع على جهودكم التي بذلتوها، دون أن يصرف ريال واحد".

وكان الأمير محمد بن سلمان التقى في محطة جدة محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي الحازمي وكبار المسؤولين والموظفين فيها.

كما اطلع خلال الزيارة على جهود المؤسسة في استخدام أبحاث ودراسات معهدها لرفع كفاءة محطاتها العاملة وزيادة إنتاجها في جميع المحطات بالمملكة، والتزامها ببرامج رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.