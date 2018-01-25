عروس تحول شماغ والدها الراحل إلى باقة ورد

احتفت #عروس_سعودية بشماغ والدها المتوفى، الذي احتفظت به، وزينته ضمن باقة ورد بطريقة مبتكرة، بيدها في ليلة زفافها.

وكتبت العروس على الصورة، كلمات حانية من القلب، مخاطبةً أباها، قائلة: "أبي لنا طريقة تختلف عن غيرنا كما وعدتك. لن تفارقني حتى وإن غاب جسدك عن روحي. أنت حاضر معي حتى بغيابك عني، وإن حملت شماغك بليلة فرحي فقط لأشم رائحتك التي تزيدني أماناً. كفاني يا أبي أن أحمل اسمك الذي أفتخر به طوال عمري سمواً وشموخاً".

وتداول "المغردون"، عبر وسائل #التواصل_الاجتماعي، صورة #الشماغ مزيناً بالورود، وعلق العديد منهم، مشيدين بوفاء العروس لذكرى والدها، وكأنها تستشعر قربه منها في ليلة زفافها، وتشعر كأن بيده تمسك بيدها في هذه اللحظات الهامة في حياة كل فتاة، وتمنوا لها السعادة الدائمة.