هؤلاء فنانو الجنادرية لهذا العام

يشارك فنان العرب محمد عبده، في الغناء بالأوبريت، الذي يعرض خلال #مهرجان_الجنادرية في شهر فبراير المقبل، ويغني إلى جانبه كل من رابح صقر، وعبدالمجيد عبدالله، وراشد الماجد، وراشد الفارس، وماجد المهندس.

يحتوي #الأوبريت الغنائي على عدة لوحات غنائية تتناول حقباً زمنية تبدأ من عصر توحيد #المملكة، على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وحتى العصر الحالي الذي تنعم به المملكة بالأمن والأمان والازدهار.

ويعد هذا الأوبريت، عودة لافتتاح مهرجان الجنادرية بعد توقف دام 4 سنوات، حيث كان آخر أوبريت تم تقديمه هو "كوكب الأرض".

والأوبريت، من ألحان الموسيقار، ياسر بوعلي، وكلمات مهندس الكلمة الأمير بدر عبدالمحسن، والذي سبق له تأليف العديد من الأوبريتات بمهرجان الجنادرية، كان أولها في عام 1410، بعنوان "مولد أمه، وعاد في عام 1419 ليكتب "فارس التوحيد"، وقدم في عام 1430، أوبريت "وطن الشموس".