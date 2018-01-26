الرياض تسهر على أغاني طلال مداح.. وهذا ما قاله الابن

سهرت #الرياض هذا الأسبوع على أغاني #طلال_مداح، وعلق ابن الفنان الكبير الراحل في يوم تكريم والده، معرباً عن سعادته وفخره بهذا التكريم.

وأقيمت أمسية "ليالي النغم الأصيل"، بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض، تكريماً لذكرى مداح، ودوره البارز في النهوض بالأغنية السعودية، خلال مسيرته الفنية، وحتى بعد رحيله.

وقدم مجموعة من الفنانين الشباب، بأصواتهم، أبرز أغاني الفنانين الراحلين المكرمين على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وبحضور أبناء وذوي "المكرمين"، وهم: طلال مداح، وطارق عبدالحكيم، وعبدالله محمد، وفوزي محسون، وأبو بكر سالم.

وقدمت في الأمسية أغاني: يا ناعس الجفن، والحب أسرار، وأبكي على ما جرا لي، وسر حبي، ومرني، وبشروني عنك، قديمك نديمك، ومقادير، وأحبك لو تكون حاضر، وسبحانه، ومن بعد مزح ولعب، وسليم سليم، وتصدق ولا أحلفلك، وعشقت الليل.

وقال صاحب فكر التكريم للراحلين، المنتج والمخرج عبدالله العامر، لـ"العربية.نت"، إنه التكريم كان مهماً، والاحتفاء بهؤلاء الفنانين لا يوفيهم حقهم، ولعل امتلاء المسرح على مدى يومين، دليل على أهمية تلك الأسماء وتاريخها في الأغنية السعودية.

وأوضح أن الفكرة لم تكن وليدة اللحظة، بل إن هذا العمل هو نتاج لجهود ثمانية أشهر، للظهور بهذا الشكل، وتنبأ بمستقبل واعد للفنانين المشاركين في هذه الأمسية، وأنهم سيصبحون أهم الأسماء على الخارطة الغنائية.

ابن طلال مداح: أشكر كل المساهمين

وتحدث عبدالله، ابن الفنان الراحل مداح، مع "العربية.نت"، قائلا إنه سعيد وفخور بما تم عمله، ويشكر كل مساهم في التكريم، مشيدا بالأصوات الشابة التي قدمت أغاني قد تكون صعبة، وأجادوا الغناء وباقتدار.

وأعرب عن شكره وتقديره للجمهور للحفاوة التي وجدها، فهي معبرة عن فخر واعتزاز بوالده طلال مداح، لما قدمه طوال مسيرته الفنية.

وعبر الفنان #سلطان_الراشد عن سعادته حول أول مشاركة له في احتفال فني بالسعودية، معتبرا أن هذا اليوم تكريم لجميع الفنانين، مستطردا، "تعلمنا من الراحلين الكثير، ويكفي أن تكتسب تلك الطيبة التي عاشها الفنان طلال مداح، وظل الكل يتغنى بها حتى يومنا هذا".

وشاركه الرأي الفنان عبدالله عبدالعزيز، وأكد أن الفنانين الشباب سيواصلون التعلم من الراحلين، مضيفا "تشرفت أن تكون هذه الليلة تكريما لنا نحن الشباب، فشكرا للجميع".

يُذكر أن الفنانين المشاركين في هذه الاحتفالية هم: فيصل العمري، وفيصل سعود، وعبدالرحمن الطلاسي، وعلي عويس، وأمين فارسي، ونايف النايف، وعبدالله محمد، وعصام محبوب، ومحمد أوليا، وفهد العمري، وعبدالعزيز محمد، وسلطان الراشد، وعبدالله عبدالعزيز، وسلطان خالد.