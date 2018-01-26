حادث مروري يقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة في جازان

لقي 6 أشخاص في #جازان مصرعهم، وأصيب مثلهم بجراح حرجة من عائلة واحدة، في حادث اصطدام شاحنة بمركبة تويوتا برادو، تقل 11 شخصا من عائلة واحدة.

ويأتي هذا #الحادث بعد نحو أسبوع من حادث الكدمي المشابه الذي أودى بحياة 5 أبناء للمواطن سامي النعمي وزوجته.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم #الهلال_الأحمر في جازان، أن غرفة العمليات تلقت، مساء الخميس، بلاغا عن حادث تصادم شاحنة بمركبة عائلية عند مدخل الصوارمة على الطريق الساحلي الرابط بين مركز الحكامية ومحافظة السهي.

وعلى الفور تم توجيه 4 فرق إسعاف إلى موقع الحادث، بإشراف القائد الميداني علي عبدالرحمن هتان.

وأضاف المتحدث أنه تبين وجود 11 حالة، منها 6 وفيات، و6 حالات بإصابات حرجة، وتم تقديم الإسعافات للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جهته، قال الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، إنه وردهم بلاغ عن حادث تصادم على طريق المضايا – الصوارمة، واتضح أن تصادما وقع بين شاحنة من نوع مرسيدس وسيارة تويوتا برادو، وكان بالحادث محتجزون، وقامت الفرق بمباشرة الحادث، وعمليات الإنقاذ، وإخراج الحالات المحتجزة داخل السيارة.