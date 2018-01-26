السعودية: موقف وزير الكويت بالدوحة مخالف لموقف بلاده

أوضحت الخارجية السعودية خلال لقاء جمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية، الدكتور عادل مرداد، الخميس في مكتبه، مع الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، سفير الكويت لدى المملكة، موقفها من تصريحات وزير الدولة الكويتي لشؤون الشباب خالد الرضوان في الدوحة، معتبرة أنها لا تتماشى مع موقف الكويت المحايد من الأزمة مع قطر.

وشدد وكيل الوزارة على رفض واستهجان سلوك الوزير خالد الروضان في الدوحة، لأنه يخالف موقف الحكومة الكويتية المحايد من الأزمة، ولما يمثله من مساس بالعلاقات الأخوية الحميمة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، مع الثقة أن الأشقاء في الكويت لن يقلوا عنا، حرصاً على علاقاتنا الأخوية والبعد عن كل ما من شأنه المساس بها والإساءة إليها.

إلى ذلك، تناول اللقاء الأخبار المثارة التي تستهدف التشويه والإساءة إلى علاقة البلدين، ومن ذلك التأكيد أن الجدل الرياضي الأخير الذي دار بين الأستاذ تركي آل الشيخ بصفته رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، ووزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت الأستاذ خالد الروضان لا يتجاوز المألوف في المجال الرياضي وطبيعة هامش الجرأة فيه بعيدا عن السياسة والبروتوكولات المتصلة بها.

وأوضح مرداد أن رئيس اللجنة الأولمبية لا صفة سياسية له وإنما يتم انتخابه من قبل أعضاء اللجنة الأولمبية.

كما جرى خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات الثنائية والتعاون المستمر.