"ملهمة الشرق والغرب".. ترفيه وثقافة في الرياض

أقامت سيدة سعودية فعالية ترفيهية بطابع ثقافي في ضواحي #الرياض، جمعت فيه ثقافات عواصم عربية وعالمية، وأسمتها "ملهمة الشرق والغرب".

وكانت فعاليات جادة مهرجان ملهمة الشرق والغرب قد انطلقت على أرض #الرياض.

ويضم #المهرجان معالم شهيرة من حول العالم برؤية عصرية.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات الممتعة والشرقية كالعروض الموسيقية الحية والأكلات الشعبية المرتبطة بكل مدينة، حيث بنيت مجسمات تلك الدول كبرج خليفة وبرج إيفل والأهرامات وغيرها.

كما سيعرض إبداعات #المرأة_السعودية ضمن جناح #الأزياء، المهرجان الذي ينطلق بنسخته الأولى سيستمر لمدة 4 أيام.