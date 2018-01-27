أوبريت الجنادرية بعنوان "أئمة وملوك".. وهذه قصته

أفاد أحد المسؤولين عن مهرجان #الجنادرية، والذي سيقام مطلع شهر فبراير، أن "الأوبريت هذا العام سيكون مختلفاً في جميع جوانبه، كما أن البروفات قد بدأت فعلياً، وتم الانتهاء، الجمعة، من تركيب صوت الفنان راشد الفارس".

وقال إن "الأوبريت الذي سيحمل عنوان "أئمة وملوك" سيتحدث عن الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد، والدولة السعودية الثانية في عهد تركي بن عبدالله، والدولة السعودية الثالثه في عهد الملك #عبدالعزيز.

وعن الممثلين المشاركين ذكر أن" هناك العديد من الممثلين الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في هذا المحفل، ولعل أبرزهم الفنان راشد الشمراني وعلي إبراهيم وعبدالعزيز السكيرين وفيصل العيسى".

واختتم حديثه بأن الأوبريت سيوظف تقنيات جديدة ولوحات بطرق احترافية لأول مرة ستشهدها مهرجانات الجنادرية.

يذكر أن أوبريت "أئمة وملوك" من غناء الفنان محمد عبده، وعبدالمجيد عبدالله، وراشد الماجد، و #رابح_صقر، الفارس، وماجد المهندس، من ألحان الموسيقار، ياسر بوعلي، وكلمات الأمير بدر عبدالمحسن، وإخراج أحمد الدوغجي.

ويشار إلى أن جمهورية الهند هي الدولة الضيف في المهرجان الوطني للتراث والثقافة لهذا العام.