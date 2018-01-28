أول دوري نسائي لكرة السلة بالرياض.. هذه هي فرق البطولة

شهدت مدينة #الرياض مباراة نسائية بين فريقي ستايلنز ورياض إليتس، ضمن أول دوري نسائي لكرة السلة بالعاصمة السعودية.

وأقيمت المباراة في الثانية والنصف من ظهر السبت، بملعب معهد إعداد القادة، ويتكون الدوري النسائي من ثمانية فرق هي: العزم، والتحدي، ورياض ايغيلز، ولينك، وستالينز، وريبلز، ورياض إليتس، وتايتينوم.

يذكر أن الدوري مدعوم من الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وكان قد بدأ السبت الماضي، ويستمر حتى يوم 10 من شهر مارس القادم.

ويتاح حضور المباريات مجانا، وللنساء فقط.

أول بطولة نسائية في المملكة

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة #جدة، كانت قد شهدت تنظيم بطولة نسائية رسمية لكرة السلة هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة، وبدعم من وزارة الصحة، وبمشاركة 6 أندية محلية، في إطار اليوم الرياضي التثقيفي النسائي عن سرطان الثدي، واقتصر حضور الفعاليات على الإناث فقط.

وأعربت عضو مجلس الشورى، والشريك المؤسس لأكاديمية نادي جدة يونايتد لكرة السلة، لينا المعينا، في وقت سابق، عن تفاؤلها بإقامة مثل هذه البطولات النسائية الرياضية الخاصة بحضور نسائي.

بنية تحتية غائبة لكرة السلة النسائية

من جهة أخرى، تفتقر رياضة كرة السلة النسائية للبنية التحتية، في ظل عدم وجود عضوات في #الاتحاد_السعودي لكرة السلة، وغياب الحكام من الإناث، والمدربات للمساعدة على تطبيق أنظمة ولوائح اللعبة، باستثناء اجتهاد بعضهن اللاتي تأهلن بشهادات على حسابهن الخاص.

يُذكر أن الرياضة النسائية في #السعودية شهدت خلال الأشهر الأخيرة قفزات غير مسبوقة، مثل قرار السماح لهن بدخول الملاعب، ومطالبة نائبات في مجلس الشورى بإنشاء نوادٍ نسائية لكرة القدم.