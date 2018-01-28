القيادة السعودية تعزي رئيس دولة الإمارات في وفاة والدته

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، #برقية_عزاء ومواساة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة #الإمارات العربية المتحدة، في وفاة والدته، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال #الملك_سلمان: "علمنا بنبأ وفاة والدتكم الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان - رحمها الله -وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة كافة ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق بأحر التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة والدتكم الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان - رحمها الله - وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة كافة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".