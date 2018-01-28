تركي بن ناصر للملك سلمان: أؤكد ولائي المطلق وسيبقى الوطن حصنا منيعا

قدّم الأمير تركي بن ناصر شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على العدل والإنصاف، مؤكداً ولاءه المطلق وبيعته.

وشدد الأمير تركي على دعمه لمساعي ولي العهد في عمله الدؤوب نحو تطوير البلاد.

وجاء في بيان الأمير تركي:

"سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز..

أدام الله عزكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتقدم إلى مقامكم الكريم بالشكر الجزيل على ما لقيناه من عدل وإنصاف، وأؤكد لكم ولائي المطلق وبيعتي لكم ولولي العهد أعانه الله، وسيبقى وطننا الغالي بإذن الله حصنا منيعا أمام كل محاولات الحاقدين والحاسدين والعملاء كفانا الله شرهم.

أبقاكم الله ذخرا للبلاد والعباد، ووفق ولي العهد في عمله الدؤوب نحو تطوير الوطن.

حفظكم الله ورعاكم..".