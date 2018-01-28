شاهد كيف وثق السعوديون الثلوج في مرتفعات تبوك

وثق هواة من محبي الأجواء الشتوية عدداً من المشاهد للثلوج، وهي تغطي مساحات واسعة باللون الأبيض في مرتفعات #تبوك.

وجرى التوثيق بالتقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو متعددة، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تناقل المغردون الصور والفيديوهات عبر حساباتهم المتعددة.

فرق الهواة والتربص للعواصف الثلجية

يذكر أن أمثال هؤلاء الهواة يترقبون حالات الطقس، ويتربصون بها في مثل هذا الوقت سنوياً، ويأتون من كافة مناطق المملكة للعيش وسط #الثلوج، وملاحقة العواصف الثلجية السريعة التي تطال مرتفعات المناطق الشمالية والغربية للفوز بتسجيل هذه اللحظات الفريدة وفائقة الجمال.

كما تتشكل فرق من الهواة لمطاردة الحالات الجوية. ويصل العدد في بعض الفرق لـ50 شخصاً، لديهم خبرات متعددة.

وعادة، فإن الثلوج في شمال #السعودية والمرتفعات سريعة الذوبان، ولا تستمر أكثر من يوم وليلة، بحسب الحالة، إلا أن مرتفعات تبوك، وجبال اللوز الشهيرة، هي الأكثر حظاً في الثلوج عن غيرها من مناطق المملكة الشمالية، حيث يكسوها البياض سنوياً بدرجات متفاوتة.

الزائر الثلجي الأبيض والمرتفعات الخطرة

فواز الحربي وفهد العنزي عايشا الحالة المناخية الباردة في المرتفعات، والزائر الثلجي الأبيض وهو يغطي مرتفعات تبوك، وانتشرت لهما مجموعة من الصور التقطوها وسط الثلوج.

ونصح فواز الحربي، عبر حسابه على تويتر، زوار هذه المواقع بالحذر في الصعود للمرتفعات الخطيرة، والتهور في القيادة حفاظاً على حياتهم والآخرين.

الذوبان المبكر للثلوج وجبال اللوز

والتقط فواز الحربي عدداً من الصور لبعض المواقع لإرشاد الرحالة وتجنب المواقع التي شهدت ذوباناً مبكراً للثلوج.

وتنشأ استثمارات بسيطة لاستغلال مثل هذه الأجواء في جبال اللوز ومرتفعات تبوك. ويمثل العامل الزمني أحد أهم أسباب عدم استثمار الثلوج في المرتفعات الشمالية الغربية.