فيديو.. كيف تعالج مُسنة سعودية النساء بالطب الشعبي؟

رغم سنواتها الـ 90، فمازالت #مريم_الجريش، أو أم عبد الله، تصرّ على استقبال زائراتها المريضات اللاتي يفدن إليها من مختلف مناطق السعودية، وأحياناً من دول مجاورة، طلباً للمساعدة والعلاج على يديها.

التدليك وزيت الزيتون وحب البركة

مريم التي تقطن #قرية_المطيرفي شمال #الأحساء، حازت شهرة واسعة، في #توليد النساء، وتقديم العلاج والنصائح المتعلقة بالحمل، وتأخره وآلام الأعصاب، والبطن والتكيسات في الرحم، والمبايض، والحمى، وأمراض النساء بالعموم.

ورافقت مريم العديد من النساء أثناء ولادتهن، لتستمع لصرخات الوجع، وصرخات "الحياة" أيضاً، حيث يولد الأمل من ذاك الإنسان الصغير الذي تحمله بين يديها.

وهي تعتمد في العلاج على التدليك، ووصفات ومركبات عشبية، في مداواة حالات نسائية كثيرة، مع الاستعانة بآيات من القرآن الكريم أثناء القيام بذلك. وتمثل حبة البركة، وزيت الزيتون، والُمر، وغيرها من الأعشاب الطبيعية المتوفرة بيئيا، عونا لها في المداواة.

ترفيع اللوز وعلاج تأخر الإنجاب

وتستخدم مريم زيت الزيتون لتدليك أسفل البطن، في حالات "تأخر الإنجاب"، التي تخلق مشكلات تهدد الاستقرار الزوجي أحيانا، وهو أسلوب عليه تحفظات طبية، كما أنها تعالج التهاب اللوز بطريقة معروفة شعبيا بـ"الترفيع".

ورغم أنها ملقبة بـ"طبيبة المطيرفي"، فهي لا تعتبر عملها الذي تمارسه منذ 40 عاماً، بديلاً عن الطب الحديث، لأنها زاولت مهنتها في عصر قلة الأطباء، وضعف الرعاية الصحية العلمية والمؤسسية.

خبرة وموهبة وطب شعبي قديم

بعفوية وبساطة أكدت مريم الجريش (أم عبد الله)، لـ"العربية.نت"، أن قدرتها على تقديم علاج لأمراض النساء، فطرة وموهبة طبيعية، وأن لها في هذا المجال خبرة وتاريخاً طويلين، وأنها اكتسبت هذه الموهبة من البيئة المحلية.

وبينت أم عبد الله، أن #المراخة (التدليك)، تختلف من سيدة لأخرى، حسب معاناتها، فعملية التدليك قد تمتد إلى أشهر عديدة، لحالات نسائية معينة، فيما تكفي أيام أو أسابيع لغيرها، لكن في النهاية يتعافين، من أمراضهن، ومعاناتهن النفسية.

وأوضحت أن الطب الشعبي موجود منذ القدم، وجداتنا كن يمارسنه باستعمال أعشاب طبيعية، خالية من المواد الكيماوية، تأتي بالفائدة، وأنها منذ مارست هذه المهنة، واكتسبت خبرة كافية ووافية، بأكثرية أمراض النساء، مشيرة إلى أنها ومن خلال التدليك، تستطيع اكتشاف العلل التي تعاني منها كل سيدة سواء متزوجة أو فتاة، ثم تحدد العلاج المناسب لهن.

وقالت أم عبد الله أو مريم الجريش، إنها تعيش بمفردها بعد وفاة أغلب أفراد عائلتها، وإنها تستقبل نساءً كل يوم، من مختلف الأعمار، والجنسيات باستمرار، وإنها لا ترد واحدة منهن، خاصة اللاتي يعانين تأخر الحمل، وتضع كل طاقتها في خدمتهن.

وشددت، على أنها لا تتقاضى أجراً، ولا تحدد أسعاراً للعلاج، بل تقبل أي مبلغ، ممن "رغب" في مكافأتها، وحسب مقدرته، فغايتها، هي علاج النساء للتخلص من معاناتهن والحالة النفسية التي يشعرن بها، وليس الربح المادي، كما يفعل بعض المدعين للعلاج بالطب الشعبي.

واختتمت بأنها تشعر بمعاناة مرضاها، كأنها هي المريضة، ولذلك تجتهد لتخليصها من المعاناة، لغرض إنساني فقط، وليس من أجل المادة.