هذه وصية الأطفال ضحايا حادث حفل زفاف جازان!

يشيع اليوم الأحد، أهالي مركز ديحمة، من جامع إسكان السهي بمنطقة #جازان في #السعودية، سبع بنات صغيرات السن، وسيدة متزوجة، وجميعهن من أسرة واحدة كن قد لقين حتفهن بحادث مروري مُفجع على طريق الصوارمة - المضايا في جازان، بعد اصطدام سيارتهن بمركبة نقل ثقيل.

الجد يغالب البكاء.. وبنات وأحفاد

وقال الجد الشيخ علي عبدة يحيى حمدي، مغالبا البكاء، لـ"العربية.نت": "إنها فاجعة كبرى لأسرتنا، فكلهن بناتي وحفيداتي، فقد كانت السيارة تقل 12 فردا وتوفي سبعة منهم، ولم أتمكن من وداعهن، ما يحز في خاطري، وكنت دائما أعدهن إذا أكرمني الله بمال أن أقدم لهن هدايا من الذهب، وكن يطلبن مني بناء مسجد في القرية حتى يصلي فيه الناس".

ونوه بأن أحفاده سجى وعادل وغادة مصابون بمستشفى أحد المسارحة، بينما ابنتاه ليلى وفاطمة في مستشفيات أخرى.

الوداع الأخير ولحظات مؤلمة ومفجعة

وقال والد مها (11سنة)، ومروة (13)، عبد العليم علي يحىي حمدي لـ"العربية.نت"، إن الأسرة تعيش لحظات مؤلمة ومُفجعة، فقد ودع بناته كي يذهبن لحضور عرس إحدى قريبات العائلة، ولم يكن يدري أنه الوداع الأخير، بينما ترقد أختاهما سجى وغادة في المستشفى من تأثير الحادث المفجع للعائلة.

وأشار إلى أن باقي الضحايا من خالات بناته، وهن عائشة وحسناء وزهراء علي عبده حمدي، وهن غير متزوجات، وزينب المتزوجة ولديها خمسة أبناء، أحدهم سائق المركبة الذي نجا بأعجوبة من الموت في الحادث، كما أن باقي الضحايا هي حفيدة علي عبده حمدي، رهف (16سنة).

وأضاف والد الطفلتين حمدي، أن القصة هي معاناة جديدة ترجع لضيق الطريق (مفرد)، وإظلامه دون إنارة.

وكان المتحدث الرسمي للدفاع المدني بجازان المقدم يحيى القحطاني، قد أوضح أن تصادما بين سيارتين، الأولى "تويوتا برادو" والثانية شاحنة، وأن الفرق المتخصصة باشرت عمليات الإنقاذ وإخلاء المحتجزين داخل السيارة، فيما قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان بيشي الصرخي، إن الحادث أسفر عن وفاة ستة أشخاص (العدد ارتفع إلى سبعة)، وإصابة خمسة آخرين بجراح خطيرة.

يذكر أن أحد طرق جازان شهد قبل أيام حادثا مأساويا مشابها، راح ضحيته ستة أفراد من عائلة واحدة أيضا.