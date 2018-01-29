التحالف العربي: العمليات الإنسانية باليمن مستمرة للجميع

قال المتحدث الرسمي باسم قوات #التحالف_العربي، العقيد الركن #تركي_المالكي، اليوم الاثنين، إن العمليات الإنسانية في #اليمن مستمرة لتطال الجميع بلا تفرقة، لافتا إلى أن التحالف ناشد المكون السياسي والاجتماعي في #عدن للتهدئة والتعاون مع الحكومة الشرعية، والتركيز على المعركة ضد الميليشيات.

وأضاف المالكي خلال مؤتمر بالرياض، أنه تم تفعيل منفذ الخضراء لتأمين المساعدات لليمن، كما تم إصدار تصاريح بحرية لتأمين المساعدات عبر الحديدة، منوها بأن التحالف يتعاون مع المنظمات الدولية لإيصال المساعدات في اليمن.

وكشف المتحدث باسم قوات التحالف العربي أنه تم تسليم 27 طفلا كانت جندتهم الميليشيات بالقوة، مشيرا إلى أن التحالف يعمل لنزع ألغام إيران والحوثي.

وأكد المالكي أن القوات الشرعية تقدمت في البقع وفي الجهة الغربية من البيضاء، وأنه تم استهداف زورق مفخخ انطلق من ميناء الحديدة الخاضع للانقلابيين، فضلا عن ضبط أسلحة مهربة للميليشيات الحوثية، من بينها صواريخ سام. واستهداف عناصر من ميليشيات الحوثي حاولت التسلل عبر الحدود، وكذا عربات تنقل أسلحة في الجانب اليمني من الحدود السعودية.