بالصور.. تشييع ضحايا حادث المضايا - المرابي

أدت جموع المصلين، عصر الأحد، في جامع عثمان بن عفان بإسكان السهي، وبحضور وكيل محافظ صامطة، مصطفى قحل، ورئيس مركز السهي، مقعد السبيعي، الصلاة على ضحايا حادث التصادم على الطريق الرابط بين المضايا والمرابي، بين مركبة عائلية وشاحنة، والذي راح ضحيته سبع نساء من أسرة واحدة.

وشيعت الجثامين بمشهد حزين في مقبرة قرية المقالي، والتي امتلأت بالمشيعين الذين قدموا التعازي لذوي الضحايا.

كما رفع قحل تعازي أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، ونائبه الأمير محمد بن عبد العزيز، لأسرة الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.