حريق يقطع التيار عن 80 ألف مشترك بجدة.. والكهرباء تعتذر

أدى احتراق محطة تغذية للكهرباء في شمال #جدة اليوم الاثنين إلى قطع التيار عن 80 ألف مشترك في المنطقة.

وفي التفاصيل، ذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة #مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت، صباح اليوم، حادث حريق اندلع في محطة نقل التيار الكهربائي بعد ورود بلاغ للعمليات الموحدة عند الساعة 7:36.

وأضاف سرحان أن محطة نقل التيار الكهربائي التي اندلع فيها الحريق، تغذي أجزاء من أحياء شمال وغرب المحافظة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من حي الشاطئ والنهضة والنعيم والمحمدية والنزهة والمروة وأبحر الجنوبية.

وتسبب انقطاع التيار في توقف المصاعد، حيث وردت بلاغات من حي المروة والنعيم والنزهة والحرمين والشاطئ تعاملت معها فِرَق الإنقاذ دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وأكد العقيد سرحان أنه، ولخطورة الحريق بسبب وجود تيار كهربائي في المحطة، فإن فِرق الدفاع المدني تعاملت مع عمليات الإخماد بوجود فنيين من شركة الكهرباء، لتتم السيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر بالأرواح.

وأشار سرحان إلى أن فرق التحقيق باشرت أعمالها لمعرفة أسباب نشوب الحريق، ولا يزال التحقيق في الحادث من قبل الدفاع المدني جارياً.

من جهته، قدمت الشركة #السعودية للكهرباء اعتذارها لعدد من المشتركين في مدينة جدة بعد انقطاع الخدمة الكهربائية عنهم صباح اليوم، وذلك "بسبب عطل فني طارئ بالشبكة الكهربائية"، مؤكدةً أنه تم إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين خلال 20 دقيقة.

وأوضحت الشركة أن "عطلا فنيا طارئا في محطة تحويل" أدى إلى انقطاع الخدمة الكهربائية عن بعض المشتركين لعدة دقائق، وتم على الفور استنفار كامل الفرق الفنية والصيانة إلى موقع العطل، والعمل على إعادة الخدمة الكهربائية بشكل تدريجي إلى كافة المشتركين، معبرةً عن أسفها لمثل تلك الأعطال الطارئة الخارجة عن إرادتها.

وأضافت الشركة أنه بفضل جهود الفرق الفنية المتخصصة تم خلال 20 دقيقة فقط إعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين، وأن الشبكة الكهربائية تعمل في الوقت الحالي بشكل طبيعي، مشيدةً في الوقت نفسه بجاهزية الفرق الفنية وفرق الصيانة بالشركة، وسرعة تفاعلها مع العطل وإصلاحه خلال وقت قياسي.