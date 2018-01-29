سيدات الشورى وسيدات البلدي !

الحمد لله أن نساء المجالس البلدية لا يجتمعن برجالها في نفس قاعات الاجتماعات وإلا لسقطت الأسقف على رؤوسهم، ولا تقولوا لي لماذا لم تسقط على رؤوس أعضاء وعضوات مجلس الشورى ؟! فأسقف «الشورى» تحملها عمدان جلبت حجارتها من كوكب آخر !

حقيقة لا أتعمد السخرية، لكن الأمر بالفعل مثير للسخرية، أن تمنع عضوة منتخبة من حضور اجتماعات المجالس البلدية ويفرض عليها المشاركة بواسطة دائرة تلفزيونية، في الوقت الذي سبقتها فيه عضوات مجلس الشورى بحضور الجلسات واجتماعات اللجان مع زملائهم الرجال في ترتيب جلوس منفصل وجو عمل يحكمه الاحترام والتقدير !

وقد رأيت النساء يحضرن لقاءات واجتماعات بولاة الأمر وقيادات البلد ومسؤوليها، ويشاركن مع الرجال في مؤتمرات ومنتديات وندوات وورش عمل تحت سقف واحد دون أي اختلاط في أماكن الجلوس، فلماذا تستثنى سيدات المجالس البلدية من ممارسن مسؤولياتهن التي أنتخبن من أجلها، ويمنعن من حضور الاجتماعات في نفس قاعات انعقادها ؟!

المرأة تصلي خلف الرجل في المسجد في مكان واحد، وتؤدي نسك الحج والعمرة مع الرجال في مكان واحد، والحشمة والعفة عند الرجل والمرأة على حد سواء لا يصنعها المكان بقدر ما تصنعها أخلاق المرء ومروءته !

* نقلاً عن "عكاظ"