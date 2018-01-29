حاولت قدر المُستطاع استيعاب وفهم استراتيجية برامج السعودة في تنفيذ سياسة توطين العمالة السعودية في القطاع الخاص للأسف لم أستطع.

برامج غارقة في تفاصيل توفير حضانة للأم العاملة، وتوفير سيارة نقل للمرأة العاملة، ودورات تدريبية لم تُؤتِ ثمارها واقعاً.

العامل السعودي في القطاع الخاص يحتاج أن يتم رفع مستوى الأمان الوظيفي وبلا قوانين ضبابيّة، نجاح تجربة سَعودة قطاعات البنوك وشركات الاتصالات والبتروكيماويات تُثبت أن الشباب السعودي ليست قضيته مع السعودة قضية تدريب أو حضانة أطفال أو نقل.

شابّات سعوديّات نجحن في العمل البنكي والعمل في قطاعات التشغيل الذاتي في وزارة الصحة، لم يكن عائقاً أمامهن حضانة أطفال وتوفير نقل.

مجمّعات تجارية تعمل من الصباح إلى الساعة 11 مساء، أيُّ سعودة يمكن أن تنجح في بيئة كهذه؟ تحديد ساعات العمل وحصرها بـ 8 ساعات ومنح العامل إجازة أسبوعية كما في القطاع الحكومي.

وضع حد أدنى للرواتب ودعم العامل السعودي مادياً من خلال برنامج حكومي يدعم العاملين في القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن الـ6000 ريال.

أمان وظيفي + تحديد ساعات العمل + وضع حد أدنى للرواتب = سَعوَدَة حقيقية وناجحة.

يجب ألا يغيب عن فكر من يدير برامج السعودة أن السَّعوَدَة ليست صناعة مواطن تاجر بل صناعة مواطن عامل، والعامل الناجح يحتاج الثلاث نقاط الأساسية حتى يستطيع أن ينجح في عمله لا أن يغرق برنامج السَّعوَدة في تفاصيل الحضانة والنقل والدورات التدريبية.