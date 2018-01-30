الرياض.. الدفاع المدني يسيطر على حريق قرب برج الفيصلية

أعلن الدفاع المدني السعودي، الثلاثاء، السيطرة على حريق اندلع ظهر اليوم في مبنى قيد الإنشاء بالقرب من برج الفيصلية، في شارع العليا تقاطع التحلية في وسط الرياض.

وقال الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بالرياض الرائد محمد الحمادي "الدفاع المدني بمدينة الرياض أخمد حريقاً محدوداً في كيابل كهرباء ومواد عزل حراري بمبنى تحت الإنشاء، على شارع العليا العام بحي العليا، مما نتج عنه كثافة عالية من الأدخنة، ولَم يتعرض أحد لأي أَذى".

وأكد الحمادي أن كثافة الأدخنة كانت بسبب طبيعة المواد المشتعلة من مواد عزل وأخشاب.

من جهته قال مدير عام المرافق بشركة الخزامى المهندس فهد الفريح بأنه عند الساعه ٢:٣٠ ظهر اليوم بتوقيت الرياض، تسببت ذرات متطايرة من عمليات لحام في موقع تحت الإنشاء للجهة الشرقية من مول الفيصلية، في اشعال بعض مخلفات البناء، وبسبب اجراءات السلامة المتبعه من ادارة المبنى تمكن افراد الدفاع المدني من اخماد الحريق في وقت قياسي.

هذا وتداول المغردون صورا وفيديوهات تبين كثافة الدخان المتصاعد، والذي كان يغطي أجزاء من برج الفيصلية.



