السعودية..محاكمة إرهابية شاركت بتفجير مسجد قوات الطوارئ

سلمت المحكمة الجزائية، الثلاثاء، في الرياض، لائحة الدعوى ضد المرأة التي رافقت زوجها لنقل حزام ناسف من الرياض إلى عسير، واستهدف مسجد قوات الطوارئ بعسير.

وكانت من ضمن التهم التي تسلمتها أيضاً، تأييد تنظيم داعش المصنف منظمة إرهابية المجرم، ومرافقتها لزوجها عند قيامه بنقل الحزام الناسف من الرياض إلى عسير الذي استخدم في الجريمة الإرهابية، التي استهدفت مسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير.

كما تضمنت اللائحة علمها بانضمام زوجها لعناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل السعودية وخارجها، وتنقلها معه بكامل إرادتها عند مقابلته لأفراد التنظيم وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك، مع علمها بسفر زوجها إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك وتسترها عليه، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه.

وشاركت المرأة أيضاً في تسترها على زوجها عند إيوائه لعناصر التنظيم بمنزله الذي كانت تسكن معه به وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك.

أيضاً شاركت في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، من خلال تسترها على تسلم زوجها مبالغ مالية عدة مرات من عناصر التنظيم في الداخل، لدعم وتمويل أنشطتهم الإرهابية.

وطالب المدعي العام الحكم بإدانتها بما أسند إليها، والحكم عليها بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لها ورادعة لغيرها لقاء باقي ما أسند إليها.