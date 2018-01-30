"أوراق وكتب دراسية" تغضب مغردين بعد حادث مرور بالسعودية

تداول عدد من المغردين #صورة للحادث المروري الذي وقع الاثنين، على طريق المفاخ بالريث، وأصيب فيه 7 طلاب بعضهم كان في حالة حرجة.

والتقطت العدسة بعضاً من حاجيات الطلاب، وضمنها أوراق وكراسات دراسية، كان الطلاب يحملونها معهم قبل وقوع الحادث الأليم وهي مبعثرة بين ركام المركبة التي كانت تقلهم.

وتناقل #المواطنون عبر التواصل الاجتماعي الصورة المؤثرة لبقايا أغراض #الطلاب ومتعلقاتهم من أوراق وكتب مدرسية، وأبدوا غضبهم الشديد من سوء تنفيذ الطريق وخلوه من وسائل السلامة.

كما طالبوا وزارة النقل بوضع حل لوقف نزيف الدماء.

من جهته، بين المرشد الطلابي لمدرسة مجمع آل مشحنة عبد الله يحي الريثي لـ"العربية نت"، أن #الحادث المروري الذي وقع بين سيارتي جيب ربع وشاص في أحد المنحدرات الضيقة على طريق الريث صباح الاثنين تسبب بإصابة 7 طلاب من مجمع آل مشحنة التعليمي، وتم نقلهم لمستشفى الريث، وبعضهم في حالة حرجة".

وفتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث، بينما زار مدير مكتب #التعليم بالريث مفرح يحي السلمي وقائد مجمع آل مشحنة التعليمي محمد موسى المصغري في مستشفى الريث العام منذ وقت مبكر الطلاب للاطمئنان عليهم بعد الحادث.

وغادر جميع الطلاب المصابين المستشفى، فيما بقي طالب واحد لديه كسر في الركبة.