أفنان.. قلب سعودي يحتضن أطفال العالم

قصة الشابة السعودية " #أفنان العربي"، فريدة من نوعها، وتجربتها في العمل الإنساني، ثرية وملهمة بكل المقاييس، فهي قلب كبير يسع الأطفال اللاجئين ويحتضنهم، سعياً لتخفيف معاناتهم وإسعادهم.

"أفنان" تهوى ا#لتطوع والعمل الإنساني، وتساهم في إنقاذ وإ #غاثة عشرات الآلاف من المشردين و #اللاجئين، دون انتظار أجر أو ثواب إلا من الله.

وساهمت "أفنان" من خلال الانخراط في عدد من المنظمات والجمعيات الخيرية، بإنقاذ آلاف الأطفال السوريين اللاجئين، في الوقت الذي يتخاذل فيه المجتمع الدولي.

وغرست أسرتها فيها منذ الصغر، حب الخير والعطاء، وساهمت "أفنان" بدورها في نشر سلوك العمل التطوعي الإنساني مع محيطها.

التحقت "أفنان" بالأعمال التطوعية ذات الطابع المؤسسي منذ عام 2008، في المنطقة الشرقية، وطافت بالعديد من الرحلات التطوعية حول العالم منذ عام 2014، بداية بإفريقيا، فقامت برحلة إلى تنزانيا لمساعدة المشردين، تلتها رحلتان لمساعدة الفقراء في جيبوتي، ورحلة لقرغيزيا، ثم كثفت جهودها الإنسانية التطوعية لمساعدة اللاجئين السورين في الأردن وتركيا واليونان.

شابات سعوديات متطوعات وسلال غذائية

تحدثت أفنان لـ"العربية.نت"، عن آخر رحلاتها التطوعية برفقة شابات سعوديات، لمساعدة وإغاثة الأطفال العرب اللاجئين باليونان، حيث قمن بتوزيع السلال الغذائية، وتوفير مساكن للاجئين بدلا من الخيم، وتقديم الدعم النفسي والتعليمي.

وأكدت أنهن لا يحصلن أبدا على دعم مادي من أي جهة مشجعة أو داعمة، فالرحلة تكون على نفقة المتطوعات الشخصية، موضحة أنها اعتمدت على مدخراتها الشخصية، وما تتقاضاه من راتب لتمويل هذه الرحلة الإغاثية.

وأوضحت أنها رغبت في التخلي عن الحياة المرفهة، لأنها تعزل الشخص عما يحدث في العالم، لذا سعت لتجربة السفر والاحتكاك باللاجئين، مما أشعرها بالسعادة كونها تشارك بعمل إنساني، وهو شعور وإحساس نبيل لا يمكن للماديات أن تحققه، مضيفة أنها كانت تحلم دوما بالعمل على الأرض في مواقع المآسي، وهو مساعدها على الإحساس بمعاناة الآخرين.

وأشارت إلى أن حياة البؤس تخيم على حياة #الأطفال_السوريين والعرب، في مخيمات اللاجئين باليونان، وتؤثر سلباً على نفسياتهم، وهو ما دفعها لتقديم ألعاب حركية ترفيهية، ورواية قصص لهؤلاء الأطفال البؤساء، ومشاركتهم الرسم والتلوين، لتحسين سلوكهم، وإدخال السرور والسعادة إلى قلوبهم، فهم يحتاجون للدعم العاطفي والمعنوي.

صور إنستغرام والتوعية بقضية اللاجئين

وتبث "أفنان"، صورا مميزة لرحلاتها الإغاثية عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، بهدف توعية الجمهور، بخصوص قضية اللاجئين وأهمية العمل التطوعي، وهو ما شجعَ أخريات على الانضمام تطوعا في الرحلات اللاحقة.

وهي تقوم الآن بتدريب #شابات_سعوديات أخريات، على الاستجابة للطوارئ، وإغاثة ومساعدة المنكوبين، وتشجيعهن على المشاركة بالأعمال الإنسانية الميدانية، وزيارة هذه المناطق ومعايشة أهلها، لتوفير الإمدادات الإنسانية للاجئين.