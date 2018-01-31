التحالف: لا صحة لاستهداف الحوثي مطار الملك خالد بالرياض

أكد المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم إعادة الشرعية في #اليمن، العقيد الركن تركي المالكي أنه لا صحة لما يتم تداوله في بعض #وسائل_الإعلام من تمكن ميليشيات الحوثي من استهداف مطار الملك خالد الدولي بـ#الرياض، وأن ما تم رصده عبارة عن محاولة فاشلة من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه صحراء غير مأهولة.

وقال العقيد #المالكي: "ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لـ#إيران تقر وتعترف عبر وسائل إعلامها بأنها تتعمد استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".