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التحالف: لا صحة لاستهداف الحوثي مطار الملك خالد بالرياض

المصدر: دبي - العربية نت
المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد تركي المالكي
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أكد المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم إعادة الشرعية في #اليمن، العقيد الركن تركي المالكي أنه لا صحة لما يتم تداوله في بعض #وسائل_الإعلام من تمكن ميليشيات الحوثي من استهداف مطار الملك خالد الدولي بـ#الرياض، وأن ما تم رصده عبارة عن محاولة فاشلة من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه صحراء غير مأهولة.

وقال العقيد #المالكي: "ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لـ#إيران تقر وتعترف عبر وسائل إعلامها بأنها تتعمد استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

كلمات دالّة

#اليمن, #وسائل الإعلام, #المالكي

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