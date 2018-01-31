السعودية.. تنفيذ حد القتل بمواطن قتل أمه بطلقات نارية

نفذت وزارة الداخلية حكم القتل حداً في هادي بن حمد بن محمد القحطاني، الأربعاء، بمحافظة #خميس_مشيط بعد أن قتل أمه نورة بنت مذكر بن سعد القحطاني، بإطلاق النار عليها عدة طلقات، مما أدى لوفاتها.

وتمكنت #سلطات_الأمن من القبض على الجاني المذكور.

وبعد التحقيق معه، تمت إدانته بارتكاب جريمة قتل، ومن ثم إحالته إلى المحكمة الجزائية.

وصدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه بادرة سيئة وجرأة خبيثة من قتل والدته عمداً يحتاج معه المدعى عليه إلى عقوبة رادعة له زاجرة لغيره لينقطع شره وإفساده، فقد تم الحكم عليه بالقتل حد الغيلة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.

كما صدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.