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السعودية.. هذه عقوبة "ذابح" أشجار عسير

المصدر: دبي - العربية.نت
مذبحة الأشجار في عسير
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كشف المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، الدكتور عبدالله أبا الخيل، عن صدور قرار يقضي بإيقاع عقوبات بحق أحد مقاولي الطرق، بعدما قطع 36 شجرة عرعر، و 24 شجرة شث أثناء عمله لشق طريق في السودة في منطقة #عسير.

وأوضح أبا الخيل أن الوزارة ضبطت المخالفة بتاريخ 20-4-1439 هجرية، وأوقفت التعديات في حينها، وأحيلت القضية إلى لجنة النظر في مخالفات المراعي والغابات ولائحته التنفيذية، المكونة من إمارة منطقة عسير، وفرع الزراعة في عسير.

وصدر القرار، الأربعاء، بتغريم #المقاول 50 ألف ريال وفقاً للمادة الخامسة عشرة من نظام المراعي والغابات، إضافة إلى إلزامه بإعادة #زراعة 36 شجرة #عرعر و 24 شجرة #شث.

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#عسير, #عرعر, #المقاول, #زراعة

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