السعودية.. هذه عقوبة "ذابح" أشجار عسير

كشف المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، الدكتور عبدالله أبا الخيل، عن صدور قرار يقضي بإيقاع عقوبات بحق أحد مقاولي الطرق، بعدما قطع 36 شجرة عرعر، و 24 شجرة شث أثناء عمله لشق طريق في السودة في منطقة #عسير.

وأوضح أبا الخيل أن الوزارة ضبطت المخالفة بتاريخ 20-4-1439 هجرية، وأوقفت التعديات في حينها، وأحيلت القضية إلى لجنة النظر في مخالفات المراعي والغابات ولائحته التنفيذية، المكونة من إمارة منطقة عسير، وفرع الزراعة في عسير.

وصدر القرار، الأربعاء، بتغريم #المقاول 50 ألف ريال وفقاً للمادة الخامسة عشرة من نظام المراعي والغابات، إضافة إلى إلزامه بإعادة #زراعة 36 شجرة #عرعر و 24 شجرة #شث.

