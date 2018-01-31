شاهد.. هكذا أوقف رجل أمن سعودي سيارة حاولت الفرار

في مقطع متداول رصدته كاميرا المراقبة لنقطة تفتيش بجازان، تمكن رجل أمن من إيقاف سيارة كانت تحاول الفرار من نقطة "عيبان"، في جازان، حيث حاول سائق المركبة الهرب من التفتيش، ودهس رجل الأمن، إلا أن ردة فعل رجل الأمن، كانت سريعة، وعاجل السائق بإطلاق النار على دواليب السيارة، مما أعاق فراره.

وكشفت مصادر عن هوية قائد المركبة، وهو مواطن سعودي، وتم العثور بحوزته على 12 كيلو حشيش إيراني.

وأبانت المصادر أن الواقعة التي وثقها مقطع الفيديو المتداول، حدثت قبل أسبوعين، وتم القبض على الجاني من قبل رجال الأمن، وإسعافه لتعرضه لإصابة في الفخذ والكف.