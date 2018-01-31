ضاحية الملك فهد بلا مدارس!

ضاحية الملك فهد تعد أكبر المخططات السكنية بالمنطقة الشرقية من حيث عدد القطع، التي يشتمل عليها المخطط، 25 ألف قطعة سكنية.

حسب حديث سابق لمسؤول في أمانة المنطقة الشرقية أنه نظرًا لحاجة المواطنين لإيجاد وحدات سكنية في المنطقة، تم رفع عدد الوحدات المسموح بها في قطع أراضي مخطط ضاحية الملك فهد، مما يسهم في دفع عملية التنمية في هذا المخطط البالغة مساحته 26 مليون متر مربع، التي ستؤوي أكثر من 400 ألف نسمة من السكان.

كل تلك الأرقام الكبيرة لمخطط واحد لا توجد به أي مدرسة لتعليم البنين، كان هناك متوسطة مستأجرة ثم ألغيت بسبب وجود المياه وتراكم الأمطار داخلها ثم وجدت مدرسة ابتدائية ‏ولم تستمر أكثر من عامين وأغلقت بسبب خطورة المبنى على الطلاب ‏وهو مبنى مستأجر أيضا.

في إحصائية غير رسمية تشير إلى أن 5000 طالب بالمرحلة ‏الابتدائية يسكنون في ضاحية الملك فهد جميعهم الآن موزعون على مدارس غرب الدمام ويدفعون مبالغ كبيرة للتنقل ومنهم مَنْ لا يستطيع دفع المبالغ المذكورة.

كان من المهم استباق الزيادة السكانية في الضاحية ببناء مشاريع تعليمية رغم السماح فيها بالبناء منذ أكثر من سبعة أعوام.

للتذكير.. الأمانة سلّمت مواقع المنشآت التعليمية والصحية والقطاعات الحكومية الاخرى في المخطط بداية عام 1434.

حاليا جميع طلاب المراحل التعليمية الثلاث يدرسون خارج الضاحية ويعانون صعوبات كبيرة بسبب عدم الاستعداد المسبق بتنفيذ المشاريع التعليمية في الضاحية.

يقظة:

تعليم البنات أرست مشروعا لبناء مجمع تعليمي تدرس فيه المراحل الدراسية، ورغم هذا المشروع إلا أن عددا كبيرا من الطالبات يدرسن خارج الضاحية؛ لكونه لا يوجد إلا مجمع تعليمي واحد.

* نقلا عن "اليوم"