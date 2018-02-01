السعودية تشارك بأكبر وفد في منتدى الشباب بنيويورك

استمر منتدى الشباب في مقر الأمم المتحدة بنيويورك هذا العام يومين كاملين تحت عنوان "دور الشباب في بناء مجتمعات ريفية وحضرية مستدامة"، بمشاركة أكثر من 500 شاب وشابة لمناقشة دور الشباب في التغيير في بلدانهم.

من جهتها، أشادت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، بمستوى مشاركة الشباب في محادثات هذا العام. وحظت #السعودية بأكبر وفد شبابي في هذا المنتدى الدولي، وهي حقيقة لم تخف عن المشرفة الأولى على هذا المنتدى.

ونظمت بعثة المملكة اجتماعات لوفد الشباب السعودي مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة، لتبادل الحديث والأفكار معهم، بالإضافة إلى المشاركة في ورش العمل.

كما أتاح المنتدى لممثلي الشباب فرصة التعبير عن الرأي، ومشاركة الآخرين في وجهات النظر، والتفكير معاً في قضاياهم، فضلاً عن توسيع دور الشباب والشابات في تعزيز التنمية المستدامة وتطبيق أجندة ورؤية 2030.