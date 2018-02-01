فيديو.. الملك سلمان يتفاعل مع العرضة ويطلب السيف

رعى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الخميس، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل لهذا العام 1439 هـ / 2018 م وذلك في القرية السعودية للإبل في الصياهد الجنوبية بمدينة الرياض.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر المهرجان، كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمين العام المكلف لدارة الملك عبد العزيز المشرف العام على مهرجان الملك عبد العزيز للإبل فهد بن عبد الله السماري، وعدد من المسؤولين.

وتفاعل الملك سلمان بن عبدالعزيز مع العرضة السعودية، وطلب السيف حتى يشارك بالعرضة، في حفل اختتام المهرجان.

وقد شهد الحفل الختامي تكريم خادم الحرمين للفائزين بجوائز المهرجان.

