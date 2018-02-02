بماذا همس هذا الطفل للملك سلمان في مهرجان الإبل؟

في لفتة أبوية، استمع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان لطفل تحدث معه في جائزة الملك عبد العزيز للإبل الخميس، بعد تسلمه مع والده جائزة المركز الأول في إبل المجاهيم، لفئة الخمسين.



والطفل هو الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن خالد بن مساعد. وقد استلم مع والده الجائزة، قبل أن يتحدث مع الملك سلمان حول أنه العام الماضي، لم يستطع الحضور مع والده، وحضر أخوه محمد وهو يحضر هذا العام ليتشرف بالسلام عليه.

واستمع الملك سلمان لحديث فيصل، باهتمام وهو يقول له إن شاء الله يلتقيه كل عام.

وعرف عن الملك سلمان اهتمامه الكبير بالاستماع للصغار، والرد عليهم، وتبادل الحوار معهم، كما لو كانوا كباراً.

وأشار الأمير عبد الرحمن بن خالد بن مساعد إلى أن ابنه فيصل لم يكن حاضراً العام الماضي، أثناء التكريم من خادم الحرمين الشريفين، وحضر ابنه محمد معه لاستلام الجائزة، والتقطت له صور مع #خادم_الحرمين الشريفين، مضيفاً أنه وعد فيصل بالفوز العام الثاني، وأن يحضره معه لتسلم الجائزة، وأن يسلم على خادم الحرمين الشريفين ويتحدث معه وقد تم له ذلك.



وأشاد الأمير عبد الرحمن بن خالد بالدور الكبير الذي يحققه تواجد خادم الحرمين وولي عهده، مع ملاك #الإبل، والمهتمين "في جائزة تحمل اسما غاليا على هذه البلاد".



وقال إن "هذه الجائزة حركت المجتمع نحو تراثه الأصيل، في تظاهرة ستصبح عالمية بوجود فعالية متعددة، ونشاط مصاحب من قبل الملاك، فالجميع قد عاش أياما رائعة في تنافس مثمر ومفيد".