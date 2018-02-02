تفاصيل جديدة عن الداعشي "صانع الأكوعة المتفجرة" بالمسجد

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في #الرياض، نظر القضية المتهم فيها "داعشي"، عمره 22 سنة، بارتكاب 11 جريمة إرهابية.. فيما طلب المتهم إمهاله إلى الجلسة القادمة، لتجهيز دفوعه.

خلية داعشية ومبايعة البغدادي

وفي أولى جلسات المحاكمة المنعقدة أمس (الخميس)، وجهت النيابة العامة للمتهم، 11 تهمة، وأبرزها، اعتناق #المنهج_التكفيري، بتكفير الدولة والعاملين بها ورجال الأمن، وجواز قتل المُكَفَرين، ومنهم القضاة المعنيين بنظر جرائم الإرهاب. وشملت لائحة الاتهام، انتماءه لتنظيم #داعش الإرهابي، ومبايعته لزعيم التنظيم الإرهابي المكنى بـ "أبو بكر البغدادي"، ومحاولة تكوين خلية إرهابية تابعة لداعش، للقيام بأعمال تخريبية في #السعودية.

تصنيع المتفجرات بالمسجد ومعرفات تويتر

وكذلك، تصنيع #الأكواع_المتفجرة، باستخدام غرفة بأحد المساجد لتصنيعها، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وإنشاء ثلاثة معرفات بموقع "تويتر"، للتواصل مع ذوي التوجهات المنحرفة. ومحاولة السفر إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك.

وطالب المدعي العام، بإنزال حكم القتل تعزيرا على المتهم.