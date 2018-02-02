وفاة الموسيقار السعودي سراج عمر إثر أزمة مرضية

انتقل إلى رحمة الله #الملحن_السعودي القدير #سراج_عمر عن عمر يناهز 72 عاماً بعد مسيرة طويلة حافلة بالعطاء، كان فيها أحد الأركان المهمة في تاريخ الأغنية السعودية.

وفي اتصال هاتفي بـ"العربية.نت"، أكد محمد نجل الفنان الراحل، أن والده ودع الدنيا في مستشفى الملك فهد بجدة إثر أزمة صحية عانى منها مؤخراً.

وقال نجل الفنان الراحل: "والدي رحمه الله كان يرقد في المستشفى منذ 5 أيام، ولديه متاعب في الصدر، توفي على إثرها قبل قليل".

وكان سراج عمر قد لازم السرير الأبيض في نوفمبر الماضي بعد أزمة صحية مفاجئة استطاع تجاوزها.