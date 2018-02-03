السعودية دُنى الغامدي تحرز لقب بطولة "القائد" للملاكمة

حصدت الملاكمة السعودية دُنى الغامدي لقب بطولة القائد الدولية بالملاكمة 2018، التي اختتمت فعالياتها في محافظة البلقاء الأردنية، أمس الجمعة.

وتعتبر الملاكمة دُنى السعودية الوحيدة التي تمارس رياضة الملاكمة على المستوى العربي والدولي، حيث شاركت العام الماضي ببطولة العرب للملاكمة التي أقيمت أيضاً في الأردن.

وبطولة القائد الدولية تعد أولى مشاركاتها في العام الجديد.

وشهدت البطولة مشاركة عدة أندية من دول عربية وأجنبية، كالنرويج وألمانيا وفلسطين ومصر والعراق والإمارات ولبنان والكويت، إلى جانب الأندية الأردنية.